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    За добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав

    Минулої доби у зоні АТО бойовики відкрили прицільний вогонь лише один раз
    У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 29 січня 2018 року, жоден український військовий не постраждав. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. «За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не отримав
    • Сьогодні, 13:19
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    Минулої доби у зоні АТО бойовики відкрили прицільний вогонь лише один раз

    У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 29 січня 2018 року, жоден український військовий не постраждав. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

    «За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не отримав поранення», - повідомив він.

    За словами Гуцуляка, минулої доби у зоні АТО бойовики відкрили прицільний вогонь лише один раз - на Донецькому напрямку. 

    «Вночі, з 3:00, протягом 45 хвилин, противник вів прицільний обстріл з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї у бік оборонних позицій наших захисників у районі Кам’янки», - розповів він.

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