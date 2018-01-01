За добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав
- Сьогодні, 13:19
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Минулої доби у зоні АТО бойовики відкрили прицільний вогонь лише один раз
У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 29 січня 2018 року, жоден український військовий не постраждав. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.
«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не отримав поранення», - повідомив він.
За словами Гуцуляка, минулої доби у зоні АТО бойовики відкрили прицільний вогонь лише один раз - на Донецькому напрямку.
«Вночі, з 3:00, протягом 45 хвилин, противник вів прицільний обстріл з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї у бік оборонних позицій наших захисників у районі Кам’янки», - розповів він.