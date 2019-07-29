За добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав



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Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення

Ворог вчора лише обстріляв КПВВ «Мар'їнка» з великокаліберного кулемета

У неділю, 28 липня, Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню на Донбасі. Водночас, збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Про це повідомляється у ранковому звіті пресцентру операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що противник здійснив обстріл КПВВ «Мар'їнка» з великокаліберного кулемета. Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони немає.

Також від початку поточної доби обстрілів позицій українських бійців не зафіксовано.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

До слова, 27 липня проросійські бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі. Найманці обстріляли з автоматичних гранатометів позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Кримського. В результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий.