За добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав
Ворог вчора лише обстріляв КПВВ «Мар'їнка» з великокаліберного кулемета
У неділю, 28 липня, Збройні сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню на Донбасі. Водночас, збройні формування РФ та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.
Про це повідомляється у ранковому звіті пресцентру операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що противник здійснив обстріл КПВВ «Мар'їнка» з великокаліберного кулемета. Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони немає.
Також від початку поточної доби обстрілів позицій українських бійців не зафіксовано.
«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.
До слова, 27 липня проросійські бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі. Найманці обстріляли з автоматичних гранатометів позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Кримського. В результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий.