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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли КПВВ «Мар’їнка»

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    По КПВВ було випущено близько п'яти одиночних пострілів, - штаб ООС - Окупанти обстріляли КПВВ «Мар’їнка»
    По КПВВ було випущено близько п'яти одиночних пострілів, - штаб ООС

    Російсько-окупаційні формування здійснили обстріл КПВВ, застосувавши при цьому крупнокаліберну зброю

    Російсько-окупаційні формування вночі 28 липня з великокаліберної зброї обстріляли КПВВ «Мар’їнка».

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

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    «Сьогодні, 28 липня, о 00:15 окупанти РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Зокрема, вони здійснили обстріл, застосувавши при цьому крупнокаліберну зброю. Близько п'яти одиночних пострілів було випущено по КПВВ», - зазначається у повідомленні.

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    Окупанти обстріляли КПВВ «Мар’їнка»
    Окупанти обстріляли КПВВ «Мар’їнка»
    Окупанти обстріляли КПВВ «Мар’їнка»

    Відомо, що вогонь противник вів з напрямку терикону «Крокодил».

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