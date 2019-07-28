Окупанти обстріляли КПВВ «Мар’їнка»



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По КПВВ було випущено близько п'яти одиночних пострілів, - штаб ООС

Російсько-окупаційні формування здійснили обстріл КПВВ, застосувавши при цьому крупнокаліберну зброю

Російсько-окупаційні формування вночі 28 липня з великокаліберної зброї обстріляли КПВВ «Мар’їнка».

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

«Сьогодні, 28 липня, о 00:15 окупанти РФ та її найманці порушили режим припинення вогню. Зокрема, вони здійснили обстріл, застосувавши при цьому крупнокаліберну зброю. Близько п'яти одиночних пострілів було випущено по КПВВ», - зазначається у повідомленні.

Відомо, що вогонь противник вів з напрямку терикону «Крокодил».