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    Події в Україні

    Сьогодні на Донбасі без втрат серед українських військових

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    Російські найманці здійснили близько 5 одиночних пострілів у бік КПВВ, один з яких потрапив у модуль співробітників контрольного пункту - Сьогодні на Донбасі без втрат серед українських військових
    Російські найманці здійснили близько 5 одиночних пострілів у бік КПВВ, один з яких потрапив у модуль співробітників контрольного пункту

    Ворог обстріляв КПВВ «Мар'янка» з великокаліберного кулемета - пресцентр ООС

    Окупанти на Донбасі з початку поточної доби порушили режим припинення вогню, втрат з українського боку не зафіксовано. Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

    Зокрема, ворог обстріляв КПВВ «Мар'янка» з великокаліберного кулемета. Крім цього обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з українського боку не зафіксовано.

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    Нагадаємо, російсько-окупаційні війська вночі 28 липня з великокаліберного озброєння обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду «Маріїнка» в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

    Бойовики порушили режим припинення вогню близько 00:15. Російські найманці здійснили близько 5 одиночних пострілів у бік КПВВ, один з яких потрапив у модуль співробітників контрольного пункту. Вогонь вівся з напряму терикону «Крокодил». В результаті збройної провокації бойовиків ніхто з працівників контрольного пункту «Маріїнка» не постраждав.

    Минулої доби, 27 липня, проросійські бойовики один раз порушили перемир'я на Донбасі. Найманці обстріляли з автоматичних гранатометів позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Кримського. В результаті ворожого обстрілу постраждав один український військовий.

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