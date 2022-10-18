Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії

Росія компенсує іранськими дронами та ракетами свій все більш виснажений арсенал

Атака безпілотників 17 жовтня на житлову інфраструктуру в Києві свідчить про те, що російські війська віддають перевагу створенню психологічного терористичного впливу на Україну, а не досягненню відчутних ефектів на полі бою. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, корисне навантаження Shahed-136 становить 88 фунтів вибухівки, тоді як типовий 155-мм артилерійський снаряд M795 несе 23,8 фунти вибухівки, що означає, що один дрон Shahed-136 несе приблизно три снаряди вибухівки, але без послідовної моделі фрагментації. П'ять Shahed-136, які вдарили по Києву, мали ефект 15 артилерійських снарядів, випущених по дуже великій території. Такі удари можуть завдати великої шкоди цивільній інфраструктурі та вбити та поранити багато людей, не створюючи значущих військових ефектів.

«Цей аналіз свідчить про те, що російські війська продовжують використовувати безпілотні літальні апарати Shahed-136 для створення психологічних ефектів, пов’язаних з націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися створити асиметричні оперативні ефекти, завдаючи зосереджених ударів по законних військових і передових цілях», - вказали аналітики ISW.

Вони також зазначили, Росія продовжує використовувати свої відносини з Іраном, щоб отримати безпілотники та ракети, ймовірно, щоб компенсувати свій все більш виснажений ракетний арсенал.

Ключові висновки ISW за 17 жовтня:

Російські війська 17 жовтня завдали ракетно-ракетних ударів по житлових кварталах та об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

Євген Пригожин і афілійовані Telegram-канали все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів, які можуть підривати Кремль.

Братовбивча сварка між мобілізованими військовослужбовцями на полігоні в Бєлгородській області 15 жовтня, ймовірно, є наслідком того, що Кремль постійно покладається на громади етнічних меншин, щоб нести тягар мобілізації в Російській Федерації.

17 жовтня в Єйську Краснодарського краю біля житлового будинку розбився російський Су-34.

Російські джерела продовжували обговорювати можливі українські контрнаступальні операції на північний захід від Сватового 16 і 17 жовтня.

Російські джерела продовжували стверджувати, що 16 і 17 жовтня українські війська проводять контрнаступальні дії в Херсонській області.

Російські війська 16 і 17 жовтня проводили наземні штурми в Донецькій області.

16 і 17 жовтня українські війська продовжували завдавати ударів по зосередженню російської живої сили і техніки в Запорізькій області.

Російська влада продовжила заходи щодо встановлення повного контролю над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС).

17 жовтня влада Москви оголосила про завершення часткової мобілізації в місті, ймовірно, намагаючись придушити критику москвичів щодо повідомлень про незаконну мобілізацію в місті.

Чиновники російської та окупаційної адміністрації продовжують рекламувати програми «відпустки» для жителів окупованих Росією територій, ймовірно, як привід для депортації громадян України та переселення громадян Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.











