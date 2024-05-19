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За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
Енергетики ДТЕК Мережі роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження
фото: ДТЕК

За два дні енергетики заживили домівки 21 тис. родин, які були без світла через атаки, – ДТЕК

За 17 та 18 травня енергетики ДТЕК повернули електрику 21 тис родин Донецької та Дніпропетровської областей, знеструмлених через обстріли. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Донеччина залишається зоною активних боєзіткнень.

Попри постійні ворожі обстріли за дві доби енергетикам вдалося з дозволу військових повернути електрику у 19,6 тисяч домівок у Донецькій області, жителі якої постійно страждають від наслідків ворожих обстрілів, ракетних та авіаударів.

Також ворог продовжує обстрілювати і Дніпропетровщину. Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій.

Тут вдалося відновити електропостачання домівок 1,6 тисяч родин. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, фахівці ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Енергетики ДТЕК Мережі роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, за перші чотири місяці 2024 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 2,2 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

Теги: ДТЕК ремонт інфраструктура

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