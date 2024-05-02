Ракетна атака на Одесу: мерія міста показала фото та відео наслідків

Внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 13 людей

В Одесі внаслідок ракетного обстрілу, який здійснили російські загарбники ввечері 1 травня, була зруйнована цивільна інфраструктура. Про це повідомляє одеський міський голова Геннадій Трухановв.

Зокрема, очільник міста опублікував відео за наслідками обстрілу.

«Чергова російська атака балістикою по Одесі. Зруйнована цивільна інфраструктура, рятувальники борються із масштабною пожежею», – йдеться в заяві мера.

фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Труханов зауважив, що внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 13 людей, з них 12 було надано медичну допомогу на місці, а госпіталізували – одну особу.

фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Також мер міста додав, що міські структури проводять обстеження житлових будинків, що знаходяться поруч, на наявність вибитих вікон і дверей.

Нагадаємо, Російська Федерація ввечері, 1 травня, атакувала Одесу балістичними ракетами. Як стало відомо, російські ракети влучили по вантажному приміщенню Нової Пошти, про це повідомила компанія на сторінці X (Twitter).

«Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару – будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі – перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі».

О 22:02 в Одесі пролунали перші вибухи. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Триває 799 день повномасштабної війни. Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.