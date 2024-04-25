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Шойгу відреагував на арешт свого заступника за хабарництво

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шойгу відреагував на арешт свого заступника за хабарництво
Заступник міністра оборони вдягнув на засідання суду військову форму
фото: TASS

Сергій Шойгу вирішив звільнити заарештованого Тимура Іванова з посади через скандал із хабарем

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу своїм наказом усунув заарештованого Тимура Іванова з посади заступника міністра. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на свої джерела.

Іванова, заарештованого у справі про хабар у особливо великих розмірах, підозрюють у допомозі фірмам, які безкоштовно робили йому ремонт, повідомив адвокат обвинуваченого Мурад Мусаєв.

«Згідно з обвинуваченням, Іванов надавав допомогу деяким компаніям – підрядникам Міноборони, які натомість безоплатно виконували будівельно-ремонтні роботи на об'єктах, які нібито належать Іванову», – сказав він.

Докладно про цю схему розповідав Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального. У розслідуванні йшлося про те, що рахунки Іванова та його тепер уже колишньої дружини Світлани Захарової на ремонт та інші послуги оплачували фірми, пов'язані з підрядником Міноборони – компанією «Олімпсітібуд», яка будує житлові будинки в окупованому Маріуполі. Наприклад, постачання мармуру на рублівську дачу Іванова та його дворянський особняк у Чистому провулку у Москві сплатили «Альбатрос» і ТОВ «Оборонспецстрой».

Іванов, якому загрожує до 15 років колонії, став заступником міністра оборони Сергія Шойгу у травні 2016 року. Він займався всіма великими забудовами відомства.

Пізніше стало відомо, що у Краснодарському краї співробітники ФСБ проводять обшуки, пов'язані зі справою заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, заарештованого у справі про хабар. П

Нагадаємо, Басманний суд Москви відправив під арешт до 23 червня заступника міністра оборони Тимура Іванова, обвинуваченого в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Йому загрожує до 15 років колонії.  Про це повідомили у пресслужбі суду.

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Теги: Міноборони хабар Міноборони РФ арешт адвокат ремонт Сергій Шойгу послуги

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