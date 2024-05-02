Ракетна атака на Одесу: вогнеборці ліквідували пожежу

Було задіяно 19 одиниць техніки ДСНС

Російська ракетна атака на Одесу пошкодила цивільну інфраструктуру, спричинивши масштабну пожежу, в якій постраждали 14 людей і для гасіння якої знадобилося 68 рятувальників. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці», – йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучали 68 рятувальників, серед яких були психологи. Було задіяно 19 одиниць техніки.

Нагадаємо, Російська Федерація ввечері, 1 травня, атакувала Одесу балістичними ракетами. Як стало відомо, російські ракети влучили по вантажному приміщенню Нової Пошти, про це повідомила компанія на сторінці X (Twitter).

«Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару – будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі – перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі».

О 22:02 в Одесі пролунали перші вибухи. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Триває 799 день повномасштабної війни. Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.