Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Ракетна атака на Одесу: вогнеборці ліквідували пожежу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ракетна атака на Одесу: вогнеборці ліквідували пожежу
Від ДСНС залучали 68 рятувальників
фото: ДСНС

Було задіяно 19 одиниць техніки ДСНС

Російська ракетна атака на Одесу пошкодила цивільну інфраструктуру, спричинивши масштабну пожежу, в якій постраждали 14 людей і для гасіння якої знадобилося 68 рятувальників. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці», – йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучали 68 рятувальників, серед яких були психологи. Було задіяно 19 одиниць техніки.

Нагадаємо, Російська Федерація ввечері, 1 травня, атакувала Одесу балістичними ракетами. Як стало відомо, російські ракети влучили по вантажному приміщенню Нової Пошти, про це повідомила компанія на сторінці X (Twitter).

«Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару – будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами. Посилки які були в дорозі – перенаправлені на 3 відділення Нової пошти в Одесі».

О 22:02 в Одесі пролунали перші вибухи. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

Триває 799 день повномасштабної війни. Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.

Теги: пожежа інфраструктура ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Легкомоторний літак типу Сessna ймовірно атакував завод у Татарстані
Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані
4 квiтня, 01:06
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що вночі на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об’єкт критичної інфраструктури
Житомирська ОВА: Загроза забруднення повітря у Звягельській громаді відсутня
8 квiтня, 10:39
Судно «Катерина Велика» побудоване 2020 року, належить до категорії льодового класу Icebreaker 7
У Росії горіло судно «Катерина Велика», яке Путін особисто спускав на воду, є загиблі
8 квiтня, 08:11
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях
11 квiтня, 07:46
В Іжевську спалахнула масштабна пожежа (фото)
В Іжевську спалахнула масштабна пожежа (фото)
11 квiтня, 01:50
Пошкоджено зовнішнє оздоблення будівлі та вікна
У Липецькій області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа
11 квiтня, 03:49
Окупанти скинули керовані авіабомби на прикордонний населений пункт Харківщини
Повітряні сили назвали найбільш незахищені від російських атак регіони
21 квiтня, 14:12
Атака на війська США стала першою з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили напади на американські військові об’єкти
Атака на військову базу США у Сирії та створення антиєвропейського блоку: головне за ніч
22 квiтня, 06:13
У муніципалітеті Кітенгела, що за 33 кілометри від столиці Найробі, співробітники Червоного Хреста допомагали рятувати мешканців затоплених будинків
Руйнівні повені в Кенії: кількість загиблих зросла до 181
Сьогодні, 02:37

Новини

Ракетна атака на Одесу: вогнеборці ліквідували пожежу
Ракетна атака на Одесу: вогнеборці ліквідували пожежу
Посол США в Україні відреагувала на удари по Одесі
Посол США в Україні відреагувала на удари по Одесі
Ракетна атака на Одесу: мерія міста показала фото та відео наслідків
Ракетна атака на Одесу: мерія міста показала фото та відео наслідків
Ракетна атака на Одесу: на місці масштабна пожежа, є поранені
Ракетна атака на Одесу: на місці масштабна пожежа, є поранені
В Одесі прогриміли потужні вибухи
В Одесі прогриміли потужні вибухи
Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото)
Ракетна атака на Одесу: росіяни пошкодили офіс Омбудсмена (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
50K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
24K
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
22K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
9944
У США розбився військовий винищувач F-16
9048
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua