Атака на Одещину: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Олег Кіпер: На місці влучання однієї з ракет сильна пожежа

Наразі відомо про пʼятьох постраждалих

Сьогодні, 17 травня, російські війська атакували Одещину ракетами. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. Троє людей з пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці, додав очільник ОВА.

Нагадаємо, о 15:20 в Одесі прогриміли вибухи. Згодом, о 16:30 в Одесі знову пролунали вибухи. О 16:49 жителі повідомили про нову хвилю вибухів.

О 17:00 мер міста Геннадій Труханов повідомив деталі атаки на місто.

«Попередьо відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки. Вони доставлені в одну із міських лікарень, їм надається уся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Триває 814 день повномасштабного вторгнення. Від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають.

Загалом противник завдав чотири ракетні удари із застосуванням семи ракет та чотири авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 570 обстрілів позицій наших військ.