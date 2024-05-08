Олександр Усик разом з ДТЕК просять світову спільноту допомогти українським енергетикам

Підтримати Олександра Усика під час бою в Ер-Ріяді приїде близько 30 ветеранів, які повернулися на роботу у ДТЕК після фронту

Український боксер разом з ДТЕК просять світову спільноту допомогти українським енергетикам

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик спільно з компанією ДТЕК закликають міжнародну спільноту надати невідкладну допомогу для відновлення та захисту української енергосистеми. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК щодо старту спільної з боксером кампанії #БитваЗаСвітло.

Напередодні поєдинку Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі, який відбудеться 18 травня, український боксер разом з ДТЕК будуть закликати світову спільноту до термінової технічної допомоги (надання для заміни зруйнованих генераторів, трансформаторів та турбін) для всіх українських енергетичних компаній, щоб підготуватися до наступної зими.

«ДТЕК робить все можливе, щоб привернути увагу світової спільноти до зруйнованої ворогом енергетичної інфраструктури й необхідності її відновлення та захисту від нових злочинних атак Росії. Ми цінуємо, що Олександр Усик і його команда розділяють ці прагнення та допоможуть українським енергетикам бути почутими. У нас спільна мета та спільне завдання – захистити наших людей і українську цивільну інфраструктуру, щоб кожна українська родина була зі світлом та теплом», – заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала 50% енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок останніх масованих атак у березні та квітні Росія знищила понад 80% потужностей теплової генерації, 30% потужностей гідроелектростанцій та десятки критично важливих магістральних підстанцій по всій країні.

За даними міністерства енергетики України, збитки енергосистеми без урахування останніх атак становлять $11,5 мільярда. Підтримати Олександра Усика під час бою в Ер-Ріяді приїде близько 30 ветеранів, які повернулися на роботу у ДТЕК після фронту.