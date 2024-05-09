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Китай готується укласти велику угоду з Угорщиною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Китай готується укласти велику угоду з Угорщиною
Сі Цзіньпін прибув до Угорщини в межах європейського турне
фото з відкритих джерел

Китай та Угорщина можуть підписати угоду про масштабний інфраструктурний проєкт

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що в межах візиту президента КНР Сі Цзіньпіня планується укласти велику угоду про інфраструктуру в межах проєкту «Один пояс один шлях». Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Угорщина і Китай, які відзначають 75-й рік встановлення дипломатичних відносин, підпишуть від 16 до 18 нових угод про співпрацю, однією з яких може стати масштабний інфраструктурний проєкт в межах величезного китайського проєкту «Пояс і шлях».

Також ЗМІ повідомили, що Сі і Орбан можуть відвідати місто Печ, що на півдні Угорщини, щоб оголосити, що китайська компанія Great Wall Motor збирається побудувати там завод і виробляти електромобілі.

Як повідомлялося, китайський лідер Сі Цзіньпін 9 травня прибув до Угорщини в межах європейського турне, в аеропорту його зустрів прем'єр країни Віктор Орбан з дружиною.

Раніше лідери Китаю та Сербії Александар Вучич і Сі Цзіньпін під час візиту останнього до Белграда підписали угоду, де задеклароване прагнення обох країн створити «спільноту зі спільним майбутнім»

До слова, президент Китаю – вирушив у європейське турне. Уперше за п'ять років Сі Цзіньпін планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Країни, обрані лідером Китаю, цілком зрозумілі, якщо дивитися з боку Пекіна. Зі стратегічних і економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС. Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування тріщин на Заході.

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Теги: Угорщина Китай дипломатія інфраструктура

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