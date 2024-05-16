Відключення світла в низці областей. ДТЕК повідомив години

Ситуація в енергосистемі надзвичайно складна

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях з 16:00 діятимуть стабілізаційні відключення. Вони застосовуватимуться згідно з лімітами споживання електроенергії, що доведені НЕК «Укренерго». Про це інформує ДТЕК.

Як зазначила пресслужба ДТЕК Київські мережі, ситуація в енергосистемі надзвичайно складна, спостерігається значний дефіцит електроенергії.

«Тому, після 00:00 до 9:00, 17 травня можливе продовження відключення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

Як повідомлялося, «Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.