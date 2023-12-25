Головна Новини
search button user button menu button

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Працівники ДТЕК відновили світло для 1,1 тисяч жителів Дніпропетровської області, які були знеструмлені внаслідок ворожих атак
фото: ДТЕК

Від частих обстрілів потерпає і південь Дніпропетровщини, від чого постійно пошкоджується енергоінфраструктура

За 22 та 23 грудня фахівці ДТЕК повернули світло жителям 20 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постійно страждають від ворожих обстрілів. Знову отримують електропостачання 8,6 тисяч родин. Про це повідомляють у ДТЕК. 

Важкі бої на території Донеччини тривають. Через обстріли постійно знеструмлюються мережі та обладнання. Попри все це за останні дві доби енергетики повернули електрику 7,4 тисячам родин у Донецькій області.

Від частих обстрілів потерпає і південь Дніпропетровщини, від чого постійно пошкоджується енергоінфраструктура.

Працівники ДТЕК відновили світло для 1,1 тисяч жителів Дніпропетровської області, які були знеструмлені внаслідок ворожих атак. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, фахівці ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову й знову, зазначають в компанії.

Нагадаємо, вчора після інтенсивних обстрілів було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС ДТЕК в прифронтовому регіоні. Енергетикам було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікарні.

Теги: обстріл ремонт ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закриття метро у Києві: коли запрацює смуга для дублюючого транспорту
Закриття метро у Києві: коли запрацює смуга для дублюючого транспорту
11 грудня, 03:35
Столтенберг попередив про посилення атак РФ по об'єктах інфраструктури України
Столтенберг попередив про посилення атак РФ по об'єктах інфраструктури України
28 листопада, 13:01
Під час атаки працювали сили ППО
Удар по Хмельниччині: влада назвала наслідки
30 листопада, 08:20
Плачов: «У нас сьогодні треба думати де брати вугілля для електростанцій»
Ексміністр пояснив, як Україна рятує енергосистему
9 грудня, 14:10
Наслідки ворожих обстрілів в одному з лікувальних закладів Херсона
Ситуація в регіонах: атака дронів на Одещину та понад 80 ударів по Херсонщині
2 грудня, 10:19
Унаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки
Ситуація в регіонах: ворог бив по приватних будинках на Харківщині та скинув вибухівку на Херсонщину
10 грудня, 09:47
Ворог атакував село Миролюбівка ракетою типу С-300
Нічний обстріл Херсонщини: під завалами загинула літня жінка
14 грудня, 09:41
Суд на два місяці арештував підозрюваного нардепа Сергія Лабазюка, але той уніс заставу у розмірі 40,2 млн грн і вийшов на волю
Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка
17 грудня, 14:31
Ольга Атанасова на тлі свого пошкодженого будинку
«Дякую, що живі». Під час атаки на Київ у будинок відомої акторки влучили уламки дрона
Вчора, 13:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою
69K
Відмовився воювати, бо батько в окупації. Переселенець сідає в тюрму
40K
Вітання з Різдвом: щирі побажання, листівки та вірші
34K
Марченко висловився про мобілізацію та назвав категорію чоловіків, яка має стати до зброї
12K
Арестович вважає Путіна братом
11K
Аграрна та сировинна Україна не потрібна в ЄС

Новини

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Сьогодні, 10:06
Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
Сьогодні, 06:30
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
23 грудня, 19:14

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua