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Столтенберг попередив про посилення атак РФ по об'єктах інфраструктури України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг попередив про посилення атак РФ по об'єктах інфраструктури України
фото з відкритих джерел

Країни-члени підтвердять непохитну підтримку України на зустрічі Ради Україна-НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав готуватися до посилення атак Росії по об'єктах інфраструктури України цієї зими.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції на засіданні міністрів закордонних справ країн Альянсу у Брюсселі.

«Ми звичайно розглянемо ситуацію в Україні. Ми бачимо інтенсивні бойові дії вздовж лінії фронту. І ми бачимо хвилі ударів безпілотників по українських містах, об'єктах інфраструктури. І треба готуватися до більшої кількості нападів проти українських міст. Тому дуже важливо, щоб країни-члени НАТО і надалі підтримували Україну», – зазначив Столтенберг.

За його словами, очікується, що країни-члени підтвердять непохитну підтримку України на зустрічі Ради Україна-НАТО, де буде присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше Столтенберг повідомив, що потрібно Україні, аби стати членом НАТО.

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Теги: війна обстріл Україна Єнс Столтенберг

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