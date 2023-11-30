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Удар по Хмельниччині: влада назвала наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Хмельниччині: влада назвала наслідки
Під час атаки працювали сили ППО
фото ілюстративне

У Шепетівському районі пошкоджено агропідприємство

У ніч на 30 листопада російські війська обстріляли Хмельницьку область. У Шепетівському районі пошкоджено агропідприємств. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОВА .

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін сказав, що під час атаки працювали сили ППО. Потерпілих та постраждалих немає. «Вночі, під час чергової ворожої атаки, в області працювали сили ППО. Ми вкотре дякуємо ВСУ за якісну роботу», –заявив Тюрін.

Через атаку на Шепетівський район пошкоджено агропідприємство. «Водночас надійшла інформація, що внаслідок атаки у Шепетівському районі пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства», – сказав Тюрін.

За словами заступника начальника ОВА, усі відповідні служби працюють.

Як повідомлялося, у ніч на 30 листопада російські окупанти атакували Хмельниччину ударними дронами, Шепетівському районі працювали сили ППО. Уламки збитих безпілотників упали на територію колишнього заводу.

Нагадаємо, увечері 29 листопада було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку в низці областей.

Триває 645-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: окупанти Хмельниччина війна обстріл

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