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Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка
Суд на два місяці арештував підозрюваного нардепа Сергія Лабазюка, але той уніс заставу у розмірі 40,2 млн грн і вийшов на волю
фото Сергій Лабазюк/Facebook

Парламентар підозрюється у передачі великої суми хабаря через свого водія

Кримінальне провадження, в якому підозру за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу («Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище») отримав народний депутат від групи «За Майбутнє» Сергій Лабазюк, засекречено. Також треба додати, що свідками у цій справі проходять віцепрем’єр-міністр з відновлення-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

«До всіх електронних копій судових рішень, які були винесені за результатами розгляду судових справ у кримінальному провадженні №42023000000001415, в Реєстрі застосоване обмеження доступу», – про це «Главкому» повідомив гендиректор держпідприємства «Інформаційні судові системи» Андрій Слюсаренко  у відповіді на запит.

Шкатулка з доларами для Найєма. НАБУ засекретило справу нардепа Сергія Лабазюка фото 1

Підставою для обмеження публічного доступу до справи Лабазюка послужила постанова Національного антикорупційного бюро, яке розслідує цей злочин.

Разом з тим, «Главкому» вдалося зафіксувати: на початку грудня з Єдиного судового реєстру було вилучено ухвалу Вищого антикорупційного суду № 991/10283/23 (кримінальне провадження № 42023000000001415), яка стосувалася обрання під варту нардепа Сергія Лабазюка.

Підставою для обмеження публічного доступу до справи Лабазюка послужила постанова Національного антикорупційного бюро
Підставою для обмеження публічного доступу до справи Лабазюка послужила постанова Національного антикорупційного бюро
витяг із судового реєстру

Як повідомляв «Главком», 28 листопада антикорупційний суд на два місяці арештував підозрюваного нардепа Сергія Лабазюка. При цьому Феміда визначила можливість для внесення застави у розмірі 40,2 млн грн. Того ж дня всю заставу було внесено на спецрахунок суд і обранець вийшов на волю

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Сергію Лабазюку, якого викрито на наданні хабаря. За відомостями слідства, у серпні 2023 року парламентар звернувся до віцепрем’єр-міністра Олександра Кубракова з проханням надати його компанії АТ «Ю Ар Ді» підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 млрд грн. Натомість підконтрольний нардепу директор «Ю Ар Ді» Денис Назімов, який був залучений до переговорів, пообіцяв голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму «винагороду» у розмірі 305% від вартості кожного підряду.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України Сергій Лабазюк через свого водія надав Мустафі Найєму $150 тис. хабаря (обіцяний відсоток від вартості підрядних робіт). Гроші лежали у китайській шкатулці, їх привіз водій Лабазюка на паркінг одного зі столичних супермаркетів і передав Найєму.

24 листопада антикорупційний суд узяв під варту директора АТ «Ю Ар Ді» (фірма належить Лабазюку) Дениса Назімова. Водночас суд застосував альтернативу у вигляді грошової застави на суму 12 млн грн.

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Теги: Мустафа Найєм суд дороги НАБУ корупція в Україні війна ремонт Сергій Лабазюк Олександр Кубраков

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