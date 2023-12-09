Ексміністр пояснив, як Україна рятує енергосистему

Плачов: «У нас сьогодні треба думати де брати вугілля для електростанцій»

«Теплові електростанції від самого початку не призначені для балансування»

Теплові електростанції використовують додаткові обсяги вугілля для регулювання роботи енергетичної системи. Про це заявив колишній міністр енергетики та голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

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Зокрема він розповів, що сонячні та вітрові електростанції не завжди працюють через погоду і їх важко балансувати. Екс-міністр пояснив, що балансуються вони не тільки гідроелектростанціями, а й тепловими електростанціями.

«Але теплові електростанції від самого початку не призначені для балансування. Ці блоки 200, 300 МВт мають працювати у рівному графіку», – сказав Плачков.

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Він додав, що блок не можна швидко увімкнути за 5-10 секунд, а це займає 5-6 годин. Окрім того, для запуску блоку треба використовувати додатковий об'єм вугілля, хоча в цей час ще не виробляється електроенергія.

«У нас сьогодні треба думати де брати вугілля для електростанцій, бо вже спалюється вугілля і за рахунок того, що теплові електростанції регулюють сьогодні енергосистему дуже багато спалюється вугілля», – наголосив екс-міністр.

Нагадаємо, що восени через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження.