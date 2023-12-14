Нічний обстріл Херсонщини: під завалами загинула літня жінка

Пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад, частково зруйнована будівля місцевої амбулаторії

У Херсонській області внаслідок нічного обстрілу ракетою типу С-300 під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Facebook.

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За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

За даними слідства, 13 грудня близько 23:45 військові РФ обстріляли село Миролюбівка Херсонського району. За попередніми даними, ворог атакував населений пункт ракетою типу С-300. Під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка. Відомості щодо інших потерпілих уточнюються.

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Пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад, частково зруйнована будівля місцевої амбулаторії.

Наслідки обстрілу Херсонщини фото: Офіс генпрокурора

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Нагадаємо, у ніч на 14 грудня російські окупанти запустили по півдню України майже чотири десятки дронів типу «Шахед». По дронах результативно відпрацювала ППО, але є влучання уламків і 11 людей зазнали поранень на Одещині. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. У результаті чергового обстрілу Одещини постраждав гуртожиток.

Зауважимо, Повітряні сили повідомили деталі нічного російського удару. Окупанти атакували Україну ракетами й «Шахедами».

Як відомо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.