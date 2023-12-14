Нічний обстріл Херсонщини: під завалами загинула літня жінка
Пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад, частково зруйнована будівля місцевої амбулаторії
У Херсонській області внаслідок нічного обстрілу ракетою типу С-300 під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Facebook.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.
За даними слідства, 13 грудня близько 23:45 військові РФ обстріляли село Миролюбівка Херсонського району. За попередніми даними, ворог атакував населений пункт ракетою типу С-300. Під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка. Відомості щодо інших потерпілих уточнюються.
Пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад, частково зруйнована будівля місцевої амбулаторії.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Нагадаємо, у ніч на 14 грудня російські окупанти запустили по півдню України майже чотири десятки дронів типу «Шахед». По дронах результативно відпрацювала ППО, але є влучання уламків і 11 людей зазнали поранень на Одещині. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури. У результаті чергового обстрілу Одещини постраждав гуртожиток.
Зауважимо, Повітряні сили повідомили деталі нічного російського удару. Окупанти атакували Україну ракетами й «Шахедами».
Як відомо, триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.
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