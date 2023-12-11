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Закриття метро у Києві: коли запрацює смуга для дублюючого транспорту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Закриття метро у Києві: коли запрацює смуга для дублюючого транспорту
фото з відкритих джерел

Зараз фахівці працюють над терміновим запровадженням відокремленої смуги руху для громадського транспорту

У зв'язку із закриттям ділянки метро у Києві, організовано спеціальні смуги руху для дублюючого наземного транспорту, що допомагає забезпечити стабільне перевезення пасажирів. Про це йдеться у повідомленні Київської міської держадміністрації.

«Зараз фахівці працюють над терміновим запровадженням відокремленої смуги руху для громадського транспорту на вул. Васильківській та площі Либідській. Рух відокремленою смугою планують організувати вже з понеділка, 11 грудня», – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, рух наземного транспорту розпочато вже з п’ятниці, 8 грудня, через невідкладний ремонт перегінного тунелю від станції «Теремки» до «Либідська». Наразі 77 автобусів та 20 тролейбусів курсують за маршрутами №2-М та №43-К, які повторюють рух закритої ділянки «синьої» лінії метро.

КМДА повідомляє про внесені зміни у роботу світлофорних об'єктів на вулицях Васильківській та проспекті Голосіївському, щоб надавати пріоритет руху громадському транспорту.

Завдяки посиленню роботи маршруту № 50-К вдалося частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську.

Киянам нагадали, що до завершення ремонтних робіт, організовано рух наземного транспорту за маршрутами:

  • тимчасовий автобусний маршрут №2-М «Кібернетичний центр – ст. м. «Теремки» – ст. м. «Либідська», на якому працюють 77 автобусів  з інтервалом руху 1 хв.;
  • тимчасовий тролейбусний маршрут №43-К «Кібернетичний центр – ст. м. «Либідська», на якому працюють 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.

Також шлях автобусного маршруту №38 подовжено до ст. м. «Либідська». На маршруті працюють п'ять автобусів з інтервалом у 17 хв.

На тролейбусному маршруті №50к «вул. Милославська – пл. Дарницька» збільшено кількість рухомого складу – працює 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв.

Як відомо, Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро.

У зв’язку із закриттям частини «синьої» гілки столичного метро будуть впроваджені зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

Закриті станції та вестибюлі метро в Києві можна буде використовувати як укриття під час тривоги. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

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Теги: метро ремонт укриття перевезення

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