Ситуація в регіонах: ворог бив по приватних будинках на Харківщині та скинув вибухівку на Херсонщину

За день від ворожих обстрілів загинули троє українців, ще шестеро отримали поранення

Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали десять областей України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

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Кіровоградщина

Учора ввечері на території області збили дрон. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Чернігівщина

За добу – три обстріли (45 вибухів). Ворог стріляв із мінометів та АГС по Корюківському району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Уночі росіяни здійснили п’ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Дружбівська громади. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 135 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Дружбівська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Середино-Будська громада: внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено два приватні житлових будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 78 ударів по 20 населених пунктах області. Загарбники обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та атакували 7 БпЛА Гуляйполе, Новодарівку, Чарівне, Червоне й Малу Токмачку. По території Залізничного, Роботиного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Щербаків, Приютного, Малинівки, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 70 артударів. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок та автівку. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Уночі окупанти цілили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Атаковану територію обстежують. Без жертв. Учора вдень ворог вдарив по Нікополю. Атакував місто двома дронами-камікадзе. Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, складська будівля та п'ятиповерхівка. Загиблих та постраждалих немає. Ввечері гучно було у Криворізькому районі. Сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння її уламків є пошкодження на одному з підприємств.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів зазнали населені пункти Тернова, Стариця й Бочкове Чугуївського району, а також місто Куп'янськ, смт Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району. Вночі внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі зруйновано повністю гуртожиток ліцею, двоповерхову житлову будівлю. Тривають розбори завалів, серед цивільних постраждалих немає. У результаті обстрілу села Подоли Куп'янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння. Внаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди. Внаслідок ворожого обстрілу м. Куп’янськ пошкоджені як мінімум п’ять приватних будинків, господарчі споруди. Без потерпілих. Всього по області за добу: двоє загиблих і двоє поранених.

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Луганщина

Невське вчора зазнало чергових обстрілів з боку росіян. Також вони з мінометів та артилерії вдарили по Білогорівці. Штурмувати ворог намагався в районі Новоселівського. За добу противник здійснив 122 обстріли (514 снарядів).

Донеччина

Усього обстрілів по лінії зіткнення – 960. По населеним пунктам області росіяни здійснили 6 обстрілів. Вид озброєння – артилерія, РСЗВ «Град». Під вогнем рашистів – населені пункти: с. Нетайлове, с. Орлівка, Авдіївка, Курахове, с. Новоселівка Перша.

Миколаївщина

Учора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії, також — удари з реактивних систем залпового вогню по узбережжю м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора під артилерійським вогнем було с. Солончаки Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 71 обстріл (264 снаряди), з них по м. Херсон – сім обстрілів (19 снарядів). Ворог вдарив по Бериславу з безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще одна – дістала поранення. Унаслідок обстрілів Херсону постраждали 58 та 61-річна жінки та 30-річний чоловік. За добу по області: одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.

Нагадаємо, триває 655-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.