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    За фактом загибелі правоохоронців на Майдані оголосили підозру цивільному

    Підозрюваного оголосили в розшук після того, як він не з'явився до суду на обрання йому запобіжного заходу
    У межах справи про вбивства правоохоронців на Майдані на початку 2014-го року оголосили підозру цивільному. Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Йдеться про розслідування загибелі від вогнепальної зброї у центрі Києва бійця внутрішніх військ та беркутівця і поранення бійця внутрішніх військ. Як
    • Сьогодні, 01:17
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    Події на Майдані на початку 2014-го року&nbsp;
    Події на Майдані на початку 2014-го року 

    Підозрюваного оголосили в розшук після того, як він не з'явився до суду на обрання йому запобіжного заходу

    У межах справи про вбивства правоохоронців на Майдані на початку 2014-го року оголосили підозру цивільному.

    Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

    Йдеться про розслідування загибелі від вогнепальної зброї у центрі Києва бійця внутрішніх військ та беркутівця і поранення бійця внутрішніх військ.

    Як повідомив Горбатюк, підозру у вбивстві отримала одна цивільна особа, ім’я якої пізніше повідомлять правоохоронні органи. За його словами, підозрюваного оголосили в розшук після того, як він не з'явився до суду на обрання йому запобіжного заходу.

    Горбатюк також зазначив, що серед підозрюваних – колишні голова СБУ Олександр Якименко і його перший заступник — керівник антитерористичної операції проти активістів Майдану Володимир Тоцький, екс-міністр внутрішній справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк, а також колишній президент України Віктор Янукович. Усі вони зараз в розшуку.

    Крім того, про підозру оголошено екс-голові СБУ у Київський області Олександру Щоголєву.

    Їх підозрюють у тому, що вони надавали команди, які наражали на небезпеку співробітників «Беркуту» та внутрішніх військ.

    Джерело: Громадське

    прокуратура СБУ Генпрокуратура Сергій Горбатюк Небесна сотня (Євромайдан) Беркут розслідування
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