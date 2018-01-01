За фактом загибелі правоохоронців на Майдані оголосили підозру цивільному

Підозрюваного оголосили в розшук після того, як він не з'явився до суду на обрання йому запобіжного заходу

У межах справи про вбивства правоохоронців на Майдані на початку 2014-го року оголосили підозру цивільному. Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Йдеться про розслідування загибелі від вогнепальної зброї у центрі Києва бійця внутрішніх військ та беркутівця і поранення бійця внутрішніх військ. Як



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Події на Майдані на початку 2014-го року

Підозрюваного оголосили в розшук після того, як він не з'явився до суду на обрання йому запобіжного заходу

У межах справи про вбивства правоохоронців на Майдані на початку 2014-го року оголосили підозру цивільному.

Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Йдеться про розслідування загибелі від вогнепальної зброї у центрі Києва бійця внутрішніх військ та беркутівця і поранення бійця внутрішніх військ.

Як повідомив Горбатюк, підозру у вбивстві отримала одна цивільна особа, ім’я якої пізніше повідомлять правоохоронні органи. За його словами, підозрюваного оголосили в розшук після того, як він не з'явився до суду на обрання йому запобіжного заходу.

Горбатюк також зазначив, що серед підозрюваних – колишні голова СБУ Олександр Якименко і його перший заступник — керівник антитерористичної операції проти активістів Майдану Володимир Тоцький, екс-міністр внутрішній справ Віталій Захарченко та його заступник Віктор Ратушняк, а також колишній президент України Віктор Янукович. Усі вони зараз в розшуку.

Крім того, про підозру оголошено екс-голові СБУ у Київський області Олександру Щоголєву.

Їх підозрюють у тому, що вони надавали команди, які наражали на небезпеку співробітників «Беркуту» та внутрішніх військ.

Джерело: Громадське