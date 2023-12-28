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За матеріалами ДБР в управління державі передано активів російських олігархів на понад 100 млрд грн

Іван Гавриляк
glavcom.ua
За матеріалами ДБР в управління державі передано активів російських олігархів на понад 100 млрд грн
Націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки
фото з відкритих джерел

Робота з виявлення та націоналізації майна, яке належить суб’єктам РФ, триває

За матеріалами кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань державі загалом передано активів російських олігархів на суму понад 100 мільярдів гривень.

З них Агентство з розшуку та менеджменту активами (АРМА) наразі офіційно оцінило конфіскованого майна на 11,5 млрд грн. Ця робота триває.

За матеріалами ДБР протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України задовольнив позовні заяви Міністерства юстиції щодо застосування санкцій проти наближених до Путіна російських олігархів: Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгена Гінера, Олександра Пономаренка, Олександра Скоробогатька.

У власність України передано ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (належали Дерипасці, орієнтовна вартість 10 млрд грн), ТРЦ «Ocean Plaza» (брати Ротенберги, орієнтовна вартість понад 350 млн дол), 88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк» (Гінер).

Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ «Авангард-Віларті», яке окрім «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» володіє компанією «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited) та 66,65% «Інвестиційного союзу «Либідь».

Структури, підконтрольні Олегу Дерипасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бузького морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно: сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки, виробничих приміщень, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.

Наразі накладено арешт та розглядається питання націоналізації Рівнеобленерго (93,2%), Херсонобленерго (99,9%), Чернівціобленерго (96,8%), Житомиробленерго (95,5%), Кіровоградобленерго (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн.

Робота з виявлення та націоналізації майна, яке належить суб’єктам РФ, триває.

Теги: олігархи росіяни майно Антикорупційний суд арешт

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