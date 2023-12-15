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СБУ оголосила в розшук російського патріарха Кирила

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
СБУ оголосила в розшук російського патріарха Кирила
Очільник РПЦ Кирило (Володимир Гундяєв)
фото з відкритих джерел

Кирилу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Служба безпеки України оголосила у розшук патріарха РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил). Про це йдеться у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що главу РПЦ звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110, ч. 3 Кримінального кодексу України) та веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій (ст. 437 ч. 2 Кримінального кодексу України).

СБУ оголосила в розшук російського патріарха Кирила фото 1

Датою зникнення патріарха вказують 11 листопада, а місцем – Москву. Також для Гундяєва вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 4 листопада СБУ повідомила про підозру патріарху Кирилу. Московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Для поширення пропаганди Кирило масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні. Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Як повідомлялося, Російська православна церква (РПЦ) випустила «Патріарший календар», у якому розмістила фото, зокрема, очільника УПЦ МП Онуфрія та інших архієреїв Московської церкви в Україні.

До слова, патріарх Російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв) заявив, що росіяни повинні дякувати Богові за те, що живуть у «вільній країні».

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Теги: РПЦ розшук росіяни церква Московська церква в Україні патріарх Кирил

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