Окупанти провели рейд проти українського підпілля на Херсонщині – Центр спротиву

Відряджені поліцаї зі Слідчого комітету РФ провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля

У тимчасово окупованих районах Херсонської області російські силовики провели рейд проти українського підпілля, що супроводжувався репресіями і залякуванням цивільного населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

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Відряджені поліцаї зі Слідчого комітету РФ провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля. Під час заходу окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагалися виявити інформаторів Сил Оборони України.

«Проте по факту росіяни займались традиційною для себе справою – мародерством, репресіями та залякуванням. Особливу увагу ворог приділяв тим, хто не відмовився отримувати паспорт РФ», – повідомляє Центр національного спротиву.

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Раніше повідомлялося, що з 1 січня росіяни на тимчасово окупованих територіях України вводять нові правила перебування, згідно з якими місцеві жителі, які не мають російських паспортів, будуть вважатися «іноземцями».

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники погрожують звільненням з роботи власникам українських паспортів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованих територіях Росія відмобілізувала та відправила на фронт понад 100 тис. українців. За даними начальника управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил полковник Євгена Саська, найбільше громадян України ворог мобілізував в обласних, районних центрах та шахтарських населених пунктах.

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