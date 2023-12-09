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Верховна Рада ухвалила «євроінтеграційний» закон щодо суддів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Верховна Рада ухвалила «євроінтеграційний» закон щодо суддів
Верховна Рада змінила правила складання кваліфікаційного іспиту
фото з відкритих джерел

Реалізація закону забезпечить удосконалення процедур суддівської кар’єри

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри" (реєстр. №10140-д). Про це повідомляє пресслужба Апарату ВРУ.

«Ухваленим законом вноситься комплекс суттєвих змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також відповідні зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про запобігання корупції», «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про Вищу раду правосуддя», «Про Вищий антикорупційний суд», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування», – ідеться в повідомленні.

Так, змінено структуру розділу IV «Порядок зайняття посади судді» та викладено його в новій редакції, розділивши його зміст на самостійні глави: глава 1 «Кандидат на посад судді»; глава 2 «Добір на посаду судді місцевого суду»; глава 3 «Конкурс та призначення на посаду судді»; глава 4 «Переведення судді до іншого суду».

Положеннями вказаного розділу визначено основні критерії доброчесності та компетентності суддів (кандидата на посаду судді), а також передбачено, що Вища рада правосуддя буде затверджувати Єдині критерії для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності, що відповідає заходам з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Крім того, змінено правила складання кваліфікаційного іспиту (як в межах добору, так і в межах кваліфікаційного оцінювання), проведення конкурсних процедур та порядок призначення на посаду, вирішено проблему, яка довгий час існує із переведенням суддів за результатами конкурсу.

На переконання членів комітету, реалізація ухваленого закону забезпечить удосконалення процедур суддівської кар’єри з метою їх приведення у відповідність до сучасних потреб та викликів, які стоять перед судовою владою та державою.

Як пояснив народний депутат Олексій Гончаренко, законопроєкт передбачає:

зміну строку, до якого суддя зобов’язаний щорічно подати декларацію родинних зв’язків і декларацію доброчесності з 1 лютого на 1 травня;

  • врегульовується норма, що не може претендувати на посаду судді особа, яка обіймає посаду члена Вищої ради правосуддя (ВРП), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ);
  • уповноважує ВРП затверджувати Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після погодження з ВККСУ, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності (ГРД).

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що даний законопроєкт – це одна з рекомендацій Європейської комісії та одна з умов макрофінансової допомоги Україні.

Раніше Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години

Теги: Верховна Рада Ярослав Железняк реєстр правосуддя Антикорупційний суд суддя закон Олексій Гончаренко конкурс депутат правила

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