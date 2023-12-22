Арестович викликає до суду нардепку Совсун: деталі

Раніше народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо Арестовича

Народна обраниця сумнівається, що ексрадник Банкової з'явиться особисто на засідання суду

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович позивається до народної депутатки Інни Совсун. Про це нардепка повідомила у Facebook.

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«День почався дуже смішно. Отримала позов від Арестовича про захист честі, гідності та ділової репутації. Я думала, щоб подати такий позов, спочатку ці якості треба мати.

Матеріалів справи ще не бачила, але вже згораю від нетерпіння. От тільки щось мені підказує, що сам Арестович на засіданні не з'явиться, і навіть в Україну не повернеться. Але триматиму вас в курсі, буде цікаво», – зазначила Совсун.

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Нагадаємо, раніше народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Увагу Совсун привернув так званий семінар Арестовича в Школі мислення Апейрон, про який розповіли журналістки Емма Антонюк і Яна Брензей.

За словами нардепки, висловлювання Арестовича «дуже нагадало про злочини росіян на окупованих територіях».

Нагадаємо, журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію.

Совсун просила відкрити провадження щодо Арестовича за статтею 300 ККУ (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію). Її санкція передбачає штраф, арешт чи позбавлення волі.

Згодом Нацполіція підтвердила відкриття кримінального провадження щодо Арестовича.