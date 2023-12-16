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Як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО: прогноз західних чиновників у CNN

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО: прогноз західних чиновників у CNN
Найбільше занепокоєння у Заходу викликає вплив відсутності допомоги на контрнаступ України на сході та півдні, де українські війська намагаються досягти значного прогресу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Неназвані офіційні особи заявили, що українська армія вже економить наявні боєприпаси, а росіяни стріляють у «п’ять-сім» разів частіше

США разом із союзниками висловили стурбованість перспективою відсутності рішення Конгресу у питанні фінансування військової допомоги Україні, оскільки це може призвести до програшу у війні проти РФ. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних західних чиновників.

Наразі західні спецслужби розраховують, як довго Україна може протриматися без допомоги США і НАТО. Один із військових посадовців США оцінив цей термін у «місяці», а за найгіршого сценарію йдеться про «значний відступ або навіть поразку» до кінця літа 2024 року.

«Немає жодних гарантій успіху з нами, але вони (Україна – «Главком») обов'язково зазнають поразки без нас», – сказав високопоставлений американський військовий чиновник.

Найбільше занепокоєння у Заходу викликає вплив відсутності допомоги на контрнаступ України на сході та півдні, де українські війська намагаються досягти значного прогресу. «Якщо говорити про захоплення і утримання подальших територій, важко уявити, як це може бути успішним без подальшої підтримки з боку США», – вважає неназваний європейський дипломат.

Окрім цього, західні чиновники побоюються, що втрата або подальша затримка підтримки США вплине на допомогу з боку інших союзників.

Без додаткової допомоги США, за оцінками західних чиновників, в України спочатку можуть закінчитися ракети великої дальності, потім – ракети для систем ППО, а пізніше – артилерійські боєприпаси та ракети малої дальності, зокрема протитанкові Javelin та зенітні Stinger.

Українська армія вже економить наявні боєприпаси, а росіяни стріляють у «п’ять-сім» разів частіше, зазначили офіційні особи США та України.

За оцінкою одного із високопоставлених українських військових, українське командування вважає, що вплив на їхню вогневу міць призвів до додаткових втрат серед українських військових.

Нагадаємо, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Напередодні спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Раніше стало відомо, що Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України. Американський президент закликав конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну «подарунка» й ухвалити допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

Як відомо, у США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Байден запросив у Конгресу понад $100 млрд, у які входять $60 млрд для України.

Так, згідно із цим запитом, частину грошей спрямують на додаткове озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою, а також поповнити запаси Міноборони США, витрачені на підтримку українців.

Також передбачене фінансування, серед іншого, на пряму бюджетну підтримку України, щоб допомогти їй продовжувати надавати життєво важливі послуги своєму народу та підтримувати свою економіку під час війни.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету. На початку грудня Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні. Проти проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс.

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Теги: армія чиновник фінансування Україна боєприпаси контрнаступ росіяни

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