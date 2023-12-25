РФ призупинила атаки авіабомбами після знищення трьох російських Су-34 – Сили оборони півдня

Росіяни запустили ракету типу Х-31, щоб знайти радар системи ППО

У Херсонській області росіяни призупинили бомбардування авіабомбами після знищення ЗСУ трьох Су-34 . Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom.

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«Якщо говорити про інтенсивність бомбардувань, керованими авіабомбами до збиття літаків, це була інтенсивність у десятки одиниць таких бомб, причому різної потужності від 250 кг до півтори тонни. Сьогодні ми фіксуємо, що після збиття літаків тактична авіація, хоч і використовується, але більше для розвідування обстановки, для пошуку тих систем, які зуміли спрацювати по їхнім бойовим товаришам», – зазначила Гуменюк.

Вона також розповіла, що росіяни запустили ракету типу Х-31, щоб знайти радар системи протиповітряної оборони України. «І сьогодні ми констатуємо, що при ударах раніше керованих авіабомб у кількості від 20 до 80 на добу, сьогодні не було жодного. Керовані авіабомби можуть долати дистанцію 50-60 кілометрів з моменту запуску. Тому літаки, які здійснювали ці бомбардування, вони не наближалися до зони ймовірної поразки системами протиповітряної оборони», – зазначила Гуменюк.

Українські захисники на Південному напрямку збили три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34. Експерти зазначають, що цей літак є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші. Це насамперед позначається на його маневреності. За цим показником його не можна порівнювати з іншими «братами по зброї» – ні з найбільш маневреним Су-27, ні з менш маневреними Су-30 і Су-35.