Норвегія судить російського шпигуна, який представлявся бразильцем

Агент російської розвідки Михайло Мікушин, який раніше представлявся як Хосе Ассіс Джиамарріа з Бразилії

Російський агент вже понад рік перебуває під вартою за звинуваченням у шпигунській діяльності

Поліція Норвегії у минулому році затримала російського шпигуна, що працював в Університеті міста Тромсе під вигаданим ім'ям. Слідчі встановили, що підозрюваний мав підроблені документи на ім'я громадянина Бразилії, хоча насправді є агентом російської розвідки. Про це пише норвезьке медіа VG.

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Перед тюремним слуханням в Окружному суді Осло росіянина вперше зареєстрували під його справжнім імʼям – Михайло Мікушин. Раніше він представлявся як Хосе Ассіс Джиамарріа з Бразилії.

Російський агент вже понад рік перебуває під вартою Новезької поліційної служби безпеки (PST) за звинуваченням у шпигунській діяльності. Окружний суд Осло 6 грудня залишив Мікушина під вартою ще на вісім тижнів із забороною на листування і побачення.

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Правоохоронці зʼясували, що після «зміни імені» Мікушин отримав консульську допомогу від російського посольства. Звідти контактували з підозрюваним двічі перед тим, як той підтвердив свою особу.

У жовтні 2022 року чоловіка заарештували, коли він працював в Арктичному університеті Норвегії в Тромсе. Він досліджував гібридні загрози, брав участь у численних наукових семінарах щодо, наприклад, ризиків диверсій на газопроводі «Північний потік».

Видання VG знайшло документацію, що пов'язує підсудного з російською розвідувальною службою ГРУ. Про це свідчить електронна пошта, яку агент використовував для подачі заявки на роботу в Тромсе. За її допомогою слідчі Bellingcat знайшли акаунти на російських платформах, а згодом отримали доступ до фотографії на водійському посвідченні Мікушина.

Нагадаємо, голова Федерального бюро розслідувань (ФБР) розповів про загрозу російських шпигунів у США.