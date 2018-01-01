За минулий рік Нацбанк 152 рази відкривав правоохоронцям інформацію

Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генпрокуратурою та Нацполіцією

Національний банк України у грудні 2017 року 22 рази надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Про це повідомила прес-служба Нацбанку У тому числі за ініціативою: Генеральної прокуратури України - 7 разів; Національної поліції України – 6 разів; Національного



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Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генпрокуратурою та Нацполіцією

Національний банк України у грудні 2017 року 22 рази надавав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Про це повідомила прес-служба Нацбанку

У тому числі за ініціативою:

Генеральної прокуратури України - 7 разів;

Національної поліції України – 6 разів;

Національного антикорупційного бюро України – 6 разів;

Служби безпеки України – 2 рази;

Державної фіскальної служби України – 1 раз.

«Усього за 12 місяців 2017 року НБУ 152 рази надавав правоохоронним органам доступ до інформації в межах розслідувань кримінальних правопорушень у банківській сфері. Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України», - інформують у Нацбанку.

Нагадаємо, у березні 2015 року парламент України утвердив Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних із банком осіб», яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників та власників банку за дії, що призвели до віднесення банківської установи в категорію неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам.