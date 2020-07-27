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    За перше півріччя Польща видала українцям 270 тисяч віз

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    За перше півріччя Польща видала українцям 270 тисяч віз

    Різке зменшення кількості виданих віз пов’язано з пандемією коронавірусу, зокрема найбільше падіння спостерігалося у другому кварталі,

    За перші шість місяців 2020 року польська влада видала громадянам України 270 360 віз, що на 44,2% менше, ніж за аналогічний період 2019-го (484 377).

    Про це йдеться у відповіді МЗС Польщі на запит «Укрінформу».

    Так, влада сусідньої держави видала українцям 269 875 національних віз (типу D), що на 44% менше за торішній показник, а також 485 шенгенських віз (типу С) — це на 77% менше.

    Таке різке зменшення кількості виданих віз пов’язано з пандемією коронавірусу, зокрема найбільше падіння спостерігалося у другому кварталі, коли через карантин — з 16 березня до 4 травня — не працювали польські консульства та візові центри в Україні.

    Після відновлення роботи диппредставництв польська сторона почала приймати заявки на отримання робочих віз від українців, які прямували до Польщі на роботу в аграрному секторі та садівництві.

    Як зазначає видання, поки більшість українців, що в’їжджають до Польщі, повинні проходити двотижневий карантин, але виключення є для заробітчан в аграрному секторі та садівництві — тут робітники можуть почати працювати вже в перший день після приїзду, але з обмеженнями на пересування.

    Польща карантин влада
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