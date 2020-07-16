Британія звинуватила Росію у втручанні у вибори



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12 грудня 2019 року у Великій Британії відбулися дострокові вибори в парламент

Російські структури намагалися втрутитися у вибори 2019 року через поширення в мережі секретних урядових документів

Сьогодні офіційний Лондон виступив із заявою, що Росія намагалася втрутитися в парламентські вибори 2019 року шляхом незаконного отримання секретних документів щодо планованої угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами і поширення їх в соціальних мережах.

Про це заявив глава МЗС Британії Домінік Рааб, повідомляє Reuters.

«Майже напевно росіяни намагалися втрутитися в загальні вибори 2019 року через поширення в інтернеті незаконно отриманих урядових документів», - сказав Рааб.

«Секретні урядові документи, що стосуються угоди про вільну торгівлю між Британією і США, були незаконно отримані до загальних виборів 2019 року і поширені в інтернеті через соціальну медіа-платформу Reddit», - додав він.

За його словами, розслідування британського уряду показало, що, коли ці документи отримали незначну увагу, були зроблені подальші спроби просувати незаконно отримані матеріали в інтернеті перед виборами.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон здобув впевнену перемогу на виборах у грудні 2019 року, перемігши лейбориста Джеремі Корбіна, а Консервативна партія отримала найбільшу більшість у парламенті з моменту перемоги в 1987 році колишнього прем'єр-міністра Маргарет Тетчер.

«Поки немає жодних свідчень широкої російської кампанії втручання у вибори, однак будь-яка спроба втрутитися в наші демократичні процеси абсолютно неприйнятна», - сказав Рааб.

«Уряд залишає за собою право вжити заходи у відповідь в майбутньому», - додав він.