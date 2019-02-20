За п’ять років російської агресії 13 тисяч людей загинули і 30 тисяч поранені – МЗС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У відомстві підкреслили, що героїчними зусиллями українських вояків, завдяки наростаючій підтримці міжнародних партнерів Україна продовжує стримувати агресію

Від початку агресії Росії проти України загинули майже 13 тисяч осіб, 30 тисяч поранені, ще 1,5 мільйона стали переселенцями. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з приводу п‘ятих роковин початку збройної агресії Росії проти України.

«Результати агресії - драматичні і безпрецедентні для післявоєнної Європи: близько 13 тисяч вбитих, 30 тисяч поранених, 1,5 мільйона переселенців, масоване руйнування Донбасу, узурпація української власності в окупованому Криму, масштабні порушення окупаційною владою прав людини та міжнародного гуманітарного права, політичні переслідування та залякування українських громадян з метою придушення будь-яких проявів анти-окупаційних настроїв, прискорена масштабна мілітаризація окупованого півострова», - наголосили в МЗС.

Як нагадали у зовнішньополітичному відомстві, Росія п‘ять років тому, грубо порушуючи міжнародне право, розпочала окупацію Криму. І хоча незаконний фейковий референдум і російський статус Криму не був визнаний міжнародною спільнотою, неготовність міжнародної спільноти рішуче відреагувати на зухвалий акт агресії з боку Росії дозволила злочинному кремлівському режиму продовжити агресію та окупувати частину українського Донбасу, підкреслили в МЗС, додавши, що 25 листопада Росія вчергове здійснила відкритий акт агресії проти України, атакувавши українські кораблі у Керченській протоці та нейтральних водах Чорного моря.

Водночас у відомстві підкреслили, що героїчними зусиллями українських вояків, завдяки наростаючій політичній і практичній підтримці міжнародних партнерів Україна продовжує стримувати агресію. Також створено потужну міжнародну коаліцію, яка активно підтримує Україну, нарощує тиск на Росію, вимагаючи повної деокупації українських територій і підвищуючи ціну продовження агресії.

У зв’язку з цим в МЗС наголосили, що спільна вимога України і міжнародних партнерів від Росії — негайне звільнення усіх політв’язнів і військовополонених. Подальше зволікання Москви з виконанням цієї вимоги повинно мати цілком конкретні, у тому числі санкційні, наслідки, заявили у відомстві.

Крім того, в міністерстві наполягають, що припинення агресії РФ в Донбасі повинне опиратися на повноцінну миротворчу місію ООН, мандат якої має включати всю зону конфлікту.

Також у заяві зазначається, що міжнародне співтовариство надає підтримку Україну у кримському питанні, про що свідчить низка резолюцій ГА ООН, які дають однозначні оцінки політиці Москви, вимагають від Росії дотримання норм міжнародного гуманітарного права та деокупації півострова, засуджують мілітаризацію Криму та прилеглих частин Азовського і Чорного морів.

Крім того, у міністерстві нагадали, що сьогодні, 20 лютого, в Генасамблеї ООН, за участю Президента України Петра Порошенка вперше відбувається обговорення ситуації на окупованих територіях, що є черговим свідченням неприйнятності дій Москви для міжнародної спільноти.

Також в МЗС зазначили, що відновлення територіальної цілісності України необхідне не лише для забезпечення майбутнього нашого народу.

«Це – умова відновлення довіри до європейської та світової системи безпеки, яка має базуватися на безумовній повазі незалежних держав до норм міжнародного права та жорсткій відсічі її порушникам», - підкреслюється в заяві.