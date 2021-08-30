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    «За вами полює США». Росія налякала своїх громадян за кордоном

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    Лук'янцев поскаржився на ставлення американського правосуддя до громадян Росії - «За вами полює США». Росія налякала своїх громадян за кордоном
    Лук'янцев поскаржився на ставлення американського правосуддя до громадян Росії
    Фото: ria.ru

    Російський дипломат вважає, що американське правосуддя необґрунтовано переслідує громадян РФ

    Сполучені Штати Америки з 2008 року «полюють на громадян Росії» в третіх країнах для того, щоб у подальшому екстрадувати їх на свою територію. Про це заявив уповноважений МЗС РФ з питань прав людини, демократії та верховенства права Григорій Лук'янцев, повідомляють російські ЗМІ.

    За словами російського посадовця, кількість таких випадків вже досягла 50 і зросттмеа надалі.

    «Що стосується безпосередньо переслідувань, кричущим прикладом є практика, яка активно застосовується США, зі справжнього полювання за нашими громадянами за кордоном, арештів в третіх країнах наших громадян за запитами правоохоронних органів Сполучених Штатів і спроб вивезти наших громадян для залучення їх до відповідальності на території США», – поскаржився російський чиновник.

    При цьому, за його словами, американська система правосуддя тисне на росіян, схиляючи їх до співробітництва та визнання своєї провини заради пом’якшення покарання. А у випадках, коли росіяни відмовляються визнавати свою провину через необґрунтований характер звнувачень, до них застосовують такі методи впливу, як, наприклад, відмова надавати кваліфіковану медичну допомогу.

    Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора повідомили про викриття і заочне повідомлення про підозру двом керівникам та організаторам підпільної в’язниці «Ізоляція», що в окупованому Донецьку.

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    Теги: Росія дипломатія США
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    «За вами полює США». Росія налякала своїх громадян за кордоном