Офіс генпрокурора відкрив 14 справ за показаннями звільнених полонених



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На звільнену територію України 29 грудня повернулися 76 полонених

На сьогодні вже встановлено 160 місць обмеження волі на тимчасово окупованій території Донбасу

Офіс генерального прокурора зареєстрував 14 кримінальних проваджень за показаннями звільнених полонених. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора.

«Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних виробництвах щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора за результатами допитів полонених, звільнених 29 грудня 2019 року, зареєстрували 14 кримінальних проваджень про порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України )», - сказано в ньому.

Зазначається, що в своїх свідченнях звільнені полонені повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням, тортури, застосування фізичного насильства з боку представників незаконних збройних формувань самопроголошених Донецької і Луганської «народних республік» і їх пособників.

Зазначено, що обставини вчинення зареєстрованих злочинів і особи, які їх здійснили, будуть встановлюватися в межах об'єднаного кримінального провадження за фактами ведення агресивної війни проти України представниками влади Росії, посадовими особами Збройних сил РФ, членами незаконних збройних організацій ДНР і ЛНР, а також їх жорстоке поводження з цивільним населенням і військовополоненими.

На сьогодні вже встановлено 160 місць обмеження волі на тимчасово окупованій території Донбасу.

Як повідомляв «Главком», під час нещодавнього обміну на звільнену територію України 29 грудня повернули 76 осіб.

Звільненим з полону українським військовослужбовцям були вручені відновлені особисті документи, що засвідчують перебування на військовій службі в Збройних силах України.