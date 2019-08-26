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    За вихідні через Закарпаття спробували провезти понад 400 пачок цигарок (фото)

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    За вихідні через Закарпаття спробували провезти понад 400 пачок цигарок (фото)
    Фото: mukachevo.net

    Контрабанду ділки ховали у повітряному фільтрі, шумоізоляції багажного відсіку та в колесах автомобіля

    На День незалежності, 24 серпня, 44-річний громадянин України спробував провезти контрабанду на автомобілі «Ауді» через КПП «Вилок», пише Мукачево.net.

    Однак, під час огляду прикордонники спільно з митниками виявили 78 пачок сигарет, які кондрабандист сховав у повітряному фільтрі та в порожнинах шумоізоляції багажного відсіку.

    Відтак чоловік позбувся не тільки тютюну, а й автомобіля. Сума оцінки вилучених предметів склала більш ніж 80 тис. грн.

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    За вихідні через Закарпаття спробували провезти понад 400 пачок цигарок (фото)
    За вихідні через Закарпаття спробували провезти понад 400 пачок цигарок (фото)
    За вихідні через Закарпаття спробували провезти понад 400 пачок цигарок (фото)
    За вихідні через Закарпаття спробували провезти понад 400 пачок цигарок (фото)
    За вихідні через Закарпаття спробували провезти понад 400 пачок цигарок (фото)
    Фото: mukachevo.net

    40-річний румун «накачав» задні та запасне колесо легковика 350 пачками сигарет.

    Окрім контрабандного тютюну, іноземець позбувся ще й свого автомобіля.

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