За вихідні через Закарпаття спробували провезти понад 400 пачок цигарок (фото)



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Фото: mukachevo.net

Контрабанду ділки ховали у повітряному фільтрі, шумоізоляції багажного відсіку та в колесах автомобіля

На День незалежності, 24 серпня, 44-річний громадянин України спробував провезти контрабанду на автомобілі «Ауді» через КПП «Вилок», пише Мукачево.net.

Однак, під час огляду прикордонники спільно з митниками виявили 78 пачок сигарет, які кондрабандист сховав у повітряному фільтрі та в порожнинах шумоізоляції багажного відсіку.

Відтак чоловік позбувся не тільки тютюну, а й автомобіля. Сума оцінки вилучених предметів склала більш ніж 80 тис. грн.

Ще одного контрабандиста прикордонники спільно з митниками зупинили в пункті пропуску «Дякове».

40-річний румун «накачав» задні та запасне колесо легковика 350 пачками сигарет.

Окрім контрабандного тютюну, іноземець позбувся ще й свого автомобіля.