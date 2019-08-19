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    Кодимські поліцейські вилучили у місцевого жителя контрабандні тютюнові вироби

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    Кодимські поліцейські вилучили у місцевого жителя контрабандні тютюнові вироби

    59-річний правопорушник у своєму автомобілі перевозив безакцизні цигарки на суму близько 150 тисяч гривень

    Увагу працівників сектору реагування Кодимського відділення поліції, що здійснювали патрулювання району, привернув перевантажений «ВАЗ». Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Під час огляду автомобіля в салоні та багажнику правоохоронці виявили 7500 пачок цигарок іноземного виробництва без акцизних марок на суму близько 150 тисяч гривень. Все виявлене у правопорушника було вилучено. 

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    Кодимські поліцейські вилучили у місцевого жителя контрабандні тютюнові вироби
    Кодимські поліцейські вилучили у місцевого жителя контрабандні тютюнові вироби

    Наразі слідчі проводять досудове розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). За скоєне підозрюваному загрожує ув’язнення на строк до трьох років.

    Триває слідство.

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