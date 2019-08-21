СБУ затримала контрабандиста, який возив кокаїн з Європи



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Зловмисник ввозив наркотичні засоби, приховуючи їх у технічних порожнинах автомобіля Фото: СБУ

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з пунктів пропуску Львівської митниці ДФС під час перетину державного кордону

На Дніпропетровщині 52-річний уродженець Кривого Рогу налагодив контрабанду в Україну кокаїну з країн Західної Європи.

Про це 21 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисник ввозив наркотичні засоби, приховуючи їх у технічних порожнинах автомобіля, та реалізовував через розгалужену мережу дилерів у різних регіонах України.

Правоохоронці затримали фігуранта провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному з пунктів пропуску Львівської митниці ДФС під час перетину державного кордону.

«Понад півкілограма кокаїну зловмисник приховав в одній із ніш панелі приборів автомобіля. Роздрібна вартість вилучених наркотичних засобів на чорному ринку становить 75 тисяч доларів», - заявили в СБУ.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали групу наркозбувачів.