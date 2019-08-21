  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ затримала контрабандиста, який возив кокаїн з Європи

    • Розсилка
    <p>Зловмисник ввозив наркотичні засоби, приховуючи їх у технічних порожнинах автомобіля</p> - СБУ затримала контрабандиста, який возив кокаїн з Європи

    Зловмисник ввозив наркотичні засоби, приховуючи їх у технічних порожнинах автомобіля

    Фото: СБУ

    Правоохоронці затримали зловмисника в одному з пунктів пропуску Львівської митниці ДФС під час перетину державного кордону

    На Дніпропетровщині 52-річний уродженець Кривого Рогу налагодив контрабанду в Україну кокаїну з країн Західної Європи.

    Про це 21 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

    Зазначається, що зловмисник ввозив наркотичні засоби, приховуючи їх у технічних порожнинах автомобіля, та реалізовував через розгалужену мережу дилерів у різних регіонах України.

    Правоохоронці затримали фігуранта провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному з пунктів пропуску Львівської митниці ДФС під час перетину державного кордону.

    «Понад півкілограма кокаїну зловмисник приховав в одній із ніш панелі приборів автомобіля. Роздрібна вартість вилучених наркотичних засобів на чорному ринку становить 75 тисяч доларів», - заявили в СБУ.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    СБУ затримала контрабандиста, який возив кокаїн з Європи
    СБУ затримала контрабандиста, який возив кокаїн з Європи
    СБУ затримала контрабандиста, який возив кокаїн з Європи
    Фото: СБУ

    Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали групу наркозбувачів. 

    Читайте також
    СБУ кримінал контрабанда Кривий Ріг розслідування Дніпропетровщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ