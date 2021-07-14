Організатори Atlas Weekend прокоментували виступ Меладзе

Керманичі фестивалю виправдовуються за виступ Меладзе, мовляв, він «нічого поганого про Україну не говорив»

Виступ російського співака Валерія Меладзе на українському фестивалі Atlas Weekend зачепив багатьох наших громадян. Водночас сам виконавець «нічого поганого не зробив і закони України не порушував». Таку заяву зробив засновник фестивалю Дмитро Сидоренко у програмі «Питаннячка Києва».

«Меладзе не порушив жодного закону України, нічого не говорив, в Крим не їздив», – розповів Сидоренко.

Також засновник фестивалю повідомив, що звинувачення в тому, що на подію привозять російських артистів – безпідставні.

«Ви подивіться на лайнап! Там дуже багато українських артистів», – сказав він.

Також Сидоренко зазначив, що на фестиваль безкоштовно пускають дітей, пенсіонерів, воїнів, дітей з інвалідністю і у компанії «велика соціальна місія».

«У нас чітка проукраїнська позиція», – резюмував Дмитро.

Нагадаємо, що нещодавно у Меладзе і української співачки Олі Полякової стався конфлікт після того, як він назвав її «фріком».

Валерій Меладзе прокоментував секс-скандал, пов'язаний з його братом Костянтином, коли Оля Полякова, Ані Лорак та інші співачки заявили, що він їх домагався. Російський співак зазначив, що Костянтин нікому не робив непристойних пропозицій і порівняв її з Сергієм Звєрєвим. Після цього Оля відповіла йому і сказала, що вони з братом намагаються всидіти на двох стільцях, гастролюючи в Росії та Україні й нічого не кажучи про війну на Донбасі і окупацію Криму.

Нагадаємо, серед цьогорічних хедлайнерів фестивалю були Fatboy Slim, DJ Snake, Верка Сердючка, The Hardkiss, Океан Ельзи, Тіна Кароль і Валерій Меладзе, що викликало хвилю незадоволення.

8 липня російський співак Валерій Меладзе все ж виступив на Atlas Weekend. Він став «одним із хедлайнерів четвертого дня фестивалю».

Напередодні російський співак Валерій Меладзе приїхав до Києва. Шоумен з'явився на зйомках нового українського вокального проєкту «Співають всі!» на каналі «Україна».

Згодом заслужений артист України, соліст Національного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Олексій Шпортько заявив, що разом з дружиною Анастасією залишає шоу. Причина такого рішення – запрошення на телепроєкт опального співака Валерія Меладзе, «який не знає відповіді на питання «Чий Крим». Раніше Українська Гельсінська спілка виступала проти участі російського співака на українському фестивалі. Громадські організації закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших артистів РФ.

До слова, виступ російського гурту «Wildways» на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві сподобався далеко не всім глядачам. Завершивши виступ, вокаліст гурту промовив зі сцени фразу «Боже, бережи царя», натякаючи на Володимира Путіна, від глядачів у відповідь отримав: «Путін-х*йло».

Atlas Weekend – один із найбільших музичних фестивалів України. Заснований у 2015 році, відбувається у Києві щороку в першій половині липня.