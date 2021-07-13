«Суд ЗеЛінча?!»: На Банковій проходить акція на підтримку генерала Павловсього

Учасники акції вимагають звільнити героя оборони Маріуполя Ігоря Павловського, а також керівників підприємства «Завод «Кузня на Рибальському»

Під Офісом президента триває акція «Суд ЗеЛінча?!» на підтримку бойового генерала Ігоря Павловського. Як повідомляє канал «Прямий», на Банковій зібралися учасники війни проти російської агресії, волонтери, активісти, політики, які виступають проти репресій і переслідування владою бойових генералів.

Учасники акції вимагають звільнити героя оборони Маріуполя, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, а також керівників підприємства «Завод «Кузня на Рибальському».

«Володимир Зеленський боїться захисників України і бойових генералів, тому кидає їх за грати», – заявила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина.

«Вони не розуміють, що в цій війні викристалізовавалась не тільки наша армія, але й політична українська нація», – говорить Федина.

«У час, критичний для держави, у нас є ті, хто стане на чолі боротьби за незалежність. У нас є не тільки офіцери – в нас є бойові генерали, яких сьогодні так боїться потерпілий Зеленський. І саме тому судиться з масою генералів, але кожна справа в результаті розвалюється», – нагадала Софія Федина.

Арешт генерала Павловського – це замовлення Офісу президента, заявив громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич.

«Банкова використовує суддів, використовує некваліфікованих прокурорів, використовує некваліфікованих судді для фабрикування політичного тиску. Це дуже маркерна історія, тому що – подивись на кого тиснуть і зрозумієш, хто є ворогом Зеленського, кого він боїться. Вони вирішили спробувати перевірити. як будуть реагувати, коли будуть сфабриковані політичні справи проти колишніх чиновників міністерства оборони. Я припускаю, що Павловський є тільки першою особою, на кому вони тренуються», – говорить Гайдукевич.

Ветеранка війни проти російської агресії Маруся Звіробій наголосила: «Ми це спостерігаємо від самого початку каденції Зеленського – він показує не лише українцям, а в першу чергу Росії і Путіну свою позицію, коли він закриває за грати бездоказово військових. Якщо прокуратура по телевізору розповідає, що у них немає доказів на Павловського, я те саме чула, коли закрили Антоненка і цілий рік людина просиділа без доказів. А наші суди вирізняються із світової судової системи абсолютним свавіллям».

Учасники акції також вшанували хвилиною мовчання морських піхотинців, які загинули рік тому під Зайцевим.

«Поки Медведчук прекрасно почувається у своїй віллі під так званим домашнім арештом, Павловський сидить у камері СІЗО. Тільки хочеться нагадати, що Павловський – захисник нашої країни, яку неодноразово зрадив Медведчук. Зеленський зациклений на власній параної і суд над генералом Павловським тому підтвердження», – наголосила депутатка Київради Дінара Габібуллаєва.

Напередодні суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн.

Раніше рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність», а також учасники війни проти російської агресії 8 липня заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.

Нагадаємо, 7 липня суд арештував голову правління «Кузні на Рибальському». Застава – 443 млн.

Посадовців підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. Слідство вважає, що посадовці завдали державі збитків на 475 млн грн.

5 липня суд обрав одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі приблизно 475 млн гривень.

Раніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському».

Згодом п'ятий президент і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко закликав підтримати під судом генерала Павловського.