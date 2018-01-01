Заборгованість закарпатців за спожитий газ зросла майже вдвічі

Впродовж минулого року в Закарпатській області було припинено газопостачання для понад 2,4 тис побутових споживачів

Станом на 1 лютого 2018 року сукупний борг побутових споживачів Закарпатської областіза спожитий природний газ становить 845 млн грн. За даними ТОВ «Закарпатгаз Збут»,це майже вдвічі більше ніж рік тому. Про це повідомляє прес-служба «Закарпатгаз Збут». Найскладніша ситуація з оплатою за спожитий ресурс у тих



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Впродовж минулого року в Закарпатській області було припинено газопостачання для понад 2,4 тис побутових споживачів

Станом на 1 лютого 2018 року сукупний борг побутових споживачів Закарпатської області

за спожитий природний газ становить 845 млн грн. За даними ТОВ «Закарпатгаз Збут»,

це майже вдвічі більше ніж рік тому.

Про це повідомляє прес-служба «Закарпатгаз Збут».

Найскладніша ситуація з оплатою за спожитий ресурс у тих споживачів, які використовують газ

для опалення своїх домоволодінь та не мають права на державну соціальну допомогу -

субсидію. Для порівняння: рівень розрахунків за блакитне паливо споживачів, які у

опалювальному сезоні 2017-2018 років отримали право на субсидію, наразі складає майже

93%.

«Важливо пам’ятати, у випадку наявності простроченої понад два місяці заборгованості з

оплати житлово-комунальних послуг, відповідно до чинного законодавства субсидія

громадянам не перепризначається, та може бути призупинена до її повного погашення», -

коментує директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Тому для збереження права на отримання субсидії необхідно своєчасно сплачувати вартість фактично спожитого газу з урахуванням розміру призначеної субсидії.

Впродовж минулого року в Закарпатській області було припинено газопостачання для понад

2,4 тис побутових споживачів, загальна сума боргу яких перевищувала 21 млн грн. За цей

період майже 20 тис споживачів області отримали попередження від «Закарпатгаз Збуту» про

можливе припинення газопостачання та більш ніж 1 тис справ для стягнення заборгованності

передано в суд.