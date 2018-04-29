Загострення на Донбасі: поранено семеро воїнів АТО

Бойовики на Донбасі продовжують порушувати Мінські домовленості

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ 61 раз відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Зокрема, на луганському напрямку, із заборонених 122 мм артилерії,120 та 82 мм мінометів агресор обстріляв наші опорні пункти поблизу Новотошківського. Також 122 мм артилерійські системи й



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Бойовики на Донбасі продовжують порушувати Мінські домовленості

Минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ 61 раз відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на луганському напрямку, із заборонених 122 мм артилерії,120 та 82 мм мінометів агресор обстріляв наші опорні пункти поблизу Новотошківського. Також 122 мм артилерійські системи й озброєння танку противник застосував в районі Кримського, а міномети калібру 120 мм – під Троїцьким та Луганським.

Крім цього, з 82 мм мінометів вогонь вівся по українських укріпленнях поблизу Причепилівки та Новозванівки, з гранатометів різних типів – біля Попасної та Луганського, з озброєння БМП – в районі Троїцького, а з стрілецької зброї – неподалік Новоселівки.

На донецькому напрямку, із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли оборонців Авдіївки. Також 120 мм міномети агресор застосував під Богданівкою та Новотроїцьким, а міномети калібру 82 мм – в районі Шахти «Бутівка», Новоселівки та Водяного.

Крім цього, з різних видів піхотного озброєння – гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – бойовики вели вогонь по наших позиціях поблизу Талаківки, Гнутового, Водяного, Широкиного, Мар’їнки, Кам’янки, Павлополя, Новотроїцького, Лебединського, Опитного, Верхньоторецького, Красногорівки та Шахти Бутівка. Також під Водяним, Широкиним та Мар’їнкою – вівся снайперський вогонь.

«Унаслідок ворожих обстрілів четверо українських воїнів зазнали поранення. Ще троє наших армійців – отримали бойові травмування. Постраждалих захисників доправлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу», - зазначили в штабі АТО.

Нагадаємо, позаминулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 53 обстріли позицій Збройних Сил України, продовжуючи застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Зазначимо, 30 квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція, і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.