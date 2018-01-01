Загострення в АТО: троє військових загинули, восьмеро поранені

Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні угрупування здійснили сім обстрілів позицій Збройних Сил України

Дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує зривати домовленості тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння оборонні укріплення Збройних Сил України. Про це повідомляє



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Обстріл з міномету в зоні АТО

Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні угрупування здійснили сім обстрілів позицій Збройних Сил України

Дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує зривати домовленості тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння оборонні укріплення Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку бойовики активізувалися за темної пори доби у районі Світлодарської дуги. Ворог вів вогонь із гранатометів різних видів та 120-мм мінометів довкола населеного пункту Луганське.

На донецькому напрямку окупанти порушували домовленості про припинення вогню з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Пісків. З мінометів такого ж калібру загарбники обстрілювали опорні пункти довкола Верхньоторецького, а з гранатометів і стрілецької зброї – провокували наших воїнів до бойового протистояння неподалік Новотроїцького.

Особливу вогневу активність противник також виявляв у передмісті Авдіївки. Зокрема, на підступах до цього прифронтового міста, агресор понад годину вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Гранітного незаконні збройні формування порушували перемир’я зі стрілецької зброї.

Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні угрупування здійснили сім обстрілів позицій Збройних Сил України. Українські військовослужбовці у двох випадках були вимушені відкривати вогонь у відповідь із озброєння незабороненого Мінськими угодами.

У результаті ворожих обстрілів, на жаль, загинув один військовослужбовець. Минулої доби, під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву техніки на міні, поранення несумісне з життям отримали двоє наших воїнів. Ще п’ятеро військовослужбовців зазнали бойових травмувань.