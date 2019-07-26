Загроза нацбезпеці. Горбатюк розказав, чому Генпрокуратура обшукувала Окружний адмінсуд столиці



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Горбатюк пояснив, що рішення приймалися судом поза судовим процесом

Керівник Управління спецрозслідувань ГПУ повідомив, що рішення суду приймалися у ручному режимі

Окружний адміністративний суд міста Києва системно втручається в розгляд справ судами та діяльність вищих органів державної влади. Про це повідомив керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк на брифінгу.

«Окружний адміністративний суд приймає велику кількість рішень, пов’язаних з вищими органами державної влади, із посадовими особами вищих органів державної влади, із багатьма сферами державного суспільного значення. На сьогоднішній день встановлено, що фактично відбувається системне втручання в розгляд справ судами з боку в першу чергу керівництва цього суду — не тільки в розгляд справ але і в діяльність інших, вищих органів державної влади, в тому числі, Конституційного суду, міністерств, відомств, судів, що, за нашою оцінкою, становить загрозу національній безпеці», — сказав він.

Горбатюк пояснив, що, таким чином, поза судовим процесом, можна сказати, в ручному режимі, судами приймаються рішення.

«Саме тому було прийняте рішення, що ще до завершення розслідування ми хочемо оприлюднити цю інформацію, яку ми вважаємо настільки суспільно значимою, щоб суспільство знало, що відбувається, і обов’язково для того, щоб на це негайно реагувати», — додав керівник Управління спецрозслідувань.

Як повідомлялось, сьогодні НАБУ та ГПУ прийшли з обшуками до Окружного адмінсуду Києва.

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