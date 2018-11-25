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    Захоплення кораблів в Азовському морі: Україна підняла по тривозі військову прокуратуру

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    Захоплення кораблів в Азовському морі: Україна підняла по тривозі військову прокуратуру

    ГПУ та СБУ зареєстрували кримінальне провадження про акт ведення агресивної війни Росією

    Через атаку та захоплення російськими кораблями українських катерів у Керченській протоці Україна підняла по тривозі військову прокуратуру Південного регіону та частину прокуратури зони бойових дій на Донбасі.

    Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

    Генпрокуратура та Служба безпеки зареєстрували кримінальне провадження про акт ведення агресивної війни Росією (стаття 437 Кримінального кодексу).

    Зазначимо, що сьогодні в районі Керченської протоки російські військові заблокували прохід українським військовим катерам і буксиру.

    Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

    Також є інформація про двох поранених українських військових моряків.

    Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

    Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

    Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах

    За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

    Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

    МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.

    З’явилося фото судна, яке перекрило прохід під Кримським мостом.

    Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену», але запевнив, що на українських бронекатерах панує бойова готовність.

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