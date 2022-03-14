Закаєв: Українці повинні налаштовуватися на тривалу війну

Провідний чеченський політик уповнений, що у Росії не вистачить ресурсів підкорити Україну

Українці повинні налаштовуватися на тривалу війну. Бути готовими до цього морально і психологічно. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв.

Політик порівняв довготривалий конфлікт РФ з Чечнею і нинішній з Україною. Він нагадав, що з Чечнею Путін почав війну в 1999 році під виглядом «контртерористичної операції», яку офіційно завершив лише через 15 років.

«Але я впевнений, що тих ресурсів, які у нього є, не вистачить тому, що сьогодні весь світ за Україну і весь світ проти Росії. Тому що ті санкції, які світ оголосив Росії, будуть дуже боляче бити», – сказав Закаєв.

Він також згадав дії Заходу, який мирився з тим, що Росія робить у Чечні, не реагуючи на злочини Кремля і висловив переконання, що з Україною це не повториться. «Україна – це абсолютно інакша ситуація, це європейська країна», – сказав очільник уряду Ічкерії у вигнанні.

Як повідомлялося, в Україні створено Інтернаціональний легіон, до якого вже приєдналися тисячі добровольців. Зокрема, син депутатки із Великобританії.

Нагадаємо, станом на 19-й день війни Росії і України армія окупанта понесла значні втрати: майже 400 танків та 90 гелікоптерів, а також понад 12,5 тис. солдатів загиблими.