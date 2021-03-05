Закарпаття посилює карантин в окремих населених пунктах

Область перебуває на межі «червоної» зони

В окремих населених пунктах Закарпатської області посилять карантинні обмеження через загострення ситуації з епідемією коронавірусу. Про це повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації.

За останні кілька днів у регіоні фіксують найбільші показники пацієнтів з підтвердженим Covid-19: лише за минулу добу хворобу діагностували у 748 закарпатців.

Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков зазначає, що ситуація з епідемією в області критична: «Лікарні заповнені на 81%. Враховуючи тенденцію останніх днів у наших медичних закладах не залишиться жодного вільного ліжка. Попереду вихідні. Нам терміново потрібно розірвати цей ланцюг інфікування».

Так в ОДА разом з регіональною комісією із надзвичайних ситуацій вирішили обмежити в окремих населених пунктах області роботу закладів громадського харчування (окрім адресної доставки та замовлення на виніс), ТРЦ та розважальних закладів, закладів культури, спортивних залів та фітнес-центрів, непродовольчих ринків та закладів освіти.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також зазначав, що Закарпатська та Вінницька області наразі перебувають на межі потрапляння до «червоної» зони карантину через загострення ситуації з Covid-19.

Наразі найвищий рівень обмежень діє у трьох областях: Івано-Франківській, Житомирській та Чернівецький. Його вводять, якщо в області перевищені певні показники, що свідчать «про високий рівень захворюваності та наближення медичної системи до колапсу».

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля пандемії. Новий локдаун по всій країні можуть запровадити, якщо більшість областей опиняться у «червоній» зоні карантину. ЗМІ повідомили у свою чергу, що Закарпаття з понеділка може опинитися в «червоній» зоні.