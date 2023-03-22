Ґвалтував неповнолітню зведену сестру. Слідчі затримали педофіла на Харківщині

Слідчі випадково зупинили чоловіка в метро через його дивну поведінку та знайшли в телефоні купу порнографічних матеріалів із неповнолітньою дівчиною

У Харкові патрульні затримали у метро 30-річного педофіла на ім'я Іван, який ґвалтував свою неповнолітню зведену сестру. Крім того, він робив порнографічні фото й відео з нею. Слідчі провели обшук у місті Первомайський, де живе педофіл, та опитали його родичів. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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«Чоловік поводив себе дуже нервово, тому правоохоронці прийняли рішення перевірити його телефон. На телефоні 30-річного Івана поліцейські знайшли порнографічні фото та відео з неповнолітньою дівчиною. Справа одразу перейшла до слідчих – слідчо-оперативна група виїхала до адреси проживання для проведення обшуків та опитування родичів», – розповів Сергій Болвінов.

Зокрема, правоохоронці допитали постраждалу дівчинку, маленького брата та їхню матір. Дівчинка розповіла, що зведений брат примушував її до всіх дій тоді, коли родичів не було вдома.

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«Зараз він затриманий, незабаром має відбутись суд для розгляду міри запобіжного заходу тримання під вартою», – зазначив начальник слідчого управління.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 6 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

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