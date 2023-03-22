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Ґвалтував неповнолітню зведену сестру. Слідчі затримали педофіла на Харківщині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ґвалтував неповнолітню зведену сестру. Слідчі затримали педофіла на Харківщині
Чоловік сексуально використовував сестру, коли вони залишалися вдома одні
фото: Сергій Болвінов

Слідчі випадково зупинили чоловіка в метро через його дивну поведінку та знайшли в телефоні купу порнографічних матеріалів із неповнолітньою дівчиною

У Харкові патрульні затримали у метро 30-річного педофіла на ім'я Іван, який ґвалтував свою неповнолітню зведену сестру. Крім того, він робив порнографічні фото й відео з нею. Слідчі провели обшук у місті Первомайський, де живе педофіл, та опитали його родичів. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Чоловік поводив себе дуже нервово, тому правоохоронці прийняли рішення перевірити його телефон. На телефоні 30-річного Івана поліцейські знайшли порнографічні фото та відео з неповнолітньою дівчиною. Справа одразу перейшла до слідчих – слідчо-оперативна група виїхала до адреси проживання для проведення обшуків та опитування родичів», – розповів Сергій Болвінов.

Зокрема, правоохоронці допитали постраждалу дівчинку, маленького брата та їхню матір. Дівчинка розповіла, що зведений брат примушував її до всіх дій тоді, коли родичів не було вдома.

«Зараз він затриманий, незабаром має відбутись суд для розгляду міри запобіжного заходу тримання під вартою», – зазначив начальник слідчого управління.

Чоловікові оголосили підозру за  ч. 6 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що львівський пастир розбестив понад 140 дітей. Українці обурені через занадто маленьке покарання, яке чоловікові призначив суд.

До слова, нещодавно в мешканця Київщини правоохоронці виявили понад 100 тисяч файлів дитячої порнографії

Теги: Харківщина поліція педофіл зґвалтування метро

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