Львівський пастир розбестив понад 140 дітей. Соцмережі обурені через вирок суду
Пастир Роман Московченко вчинив 147 епізодів сексуального насильства в дитячих таборах, підсобних приміщеннях, у церкві та в школі, де працював
Львівський пастир Роман Московченко розбестив понад 140 дітей, через що зараз він перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні. Слідство встановило понад 147 епізодів сексуального насильства, які вчинив Московченко. Про це повідомляє Центр «Жіночі перспективи».
Інформація про насильство випливла після звернення до правоохоронців 22-річної дівчини, яка розповіла про 10-річну наругу з боку свого викладача.
Під час слідства було знайдено комп'ютери, ноутбуки, жорсткі диски, флешки з відео та фотографіями дітей.
«Поліцейські були шоковані кількістю фото та відео доказів. Також знайшли щоденники, в яких Московченко детально описував свої еротичні стосунки з дітьми та їхню тривалість. Записи він вів із 2005 по 2020 рік. Спочатку записував від руки, а потім сканував усі записи та став набирати їх на комп'ютері. Ці записи стали дуже важливими доказами у справі», – розповіли у Центрі «Жіночі перспективи».
З 2003 до 2018 року Московченко працював координатором зовнішніх зв'язків НВК «Школа-гімназія святої Софії у Львові». Також він мав спільноту «Діти Христа» на території школи.
Серед постраждалих були діти із різних сімей – як із повноцінних, так і сироти. За 15 років жодна дитина не розповіла дорослим, чим із ними займається Московченко. Ніхто з колег-педагогів жодного разу не підозрював, що він займається протиправними діями. Мало того, діти до нього ставилися з теплом та любили.
Перша медична експертиза встановила, що підозрюваний абсолютно осудний і його можна засудити за всією суворістю закону. На той момент йому загрожувало 15 років ув'язнення.
Пастир Московченко свою провину не визнавав і від усіх звинувачень відмовився.
Потім його адвокат повідомила, що за рік слідства та утримання у СІЗО підзахисний перетворився на майже недієздатного чоловіка, неодноразово намагався вчинити самогубство. Вона почала наполягати на повторно-психологічній експертизі, яка таки визнала його недієздатним.
У зв'язку з цим Московченко найімовірніше до кінця життя перебуватиме на примусовому лікуванні у психіатричній лікарні. У разі одужання суд повернеться до розгляду обвинувального акта.
Соціальні мережі обурилися вироком суду. На думку користувачів, Московченку просто допомогли уникнути в'язниці й тепер його покарання занадто м'яке для злочинів, які він вчинив.
Нагадаємо, що нещодавно молодик намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ у Броварах, що на Київщині. Чоловік увірвався у кабінку туалету та напав на дівчину.
Раніше повідомлялося, що у березні 2022 року на Київщині російські снайпери зґвалтували мати та чотирирічну дитину. Пізніше один із зловмисників став «героєм» у Росії.
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